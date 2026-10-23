Фіктивний шлюб і клірик-провідник: СБУ викрила 7 нових схем ухилення від мобілізації

СБУ та Нацполіція 23 жовтня знешкодили 7 схем ухилення від мобілізації в кількох областях України. Силовики затримали 10 організаторів оборудок, серед яких є священник, депутатка та бізнесмени.

Як повідомила Служба безпеки України, ділки заробляли на фіктивному бронюванні, фальшивих діагнозах і допомозі в незаконному перетині кордону. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Деталі затримань у регіонах

На Київщині підприємець зі спільником фіктивно оформлювали чоловіків водіями й логістами на критично важливе автопідприємство задля бронювання.

На Закарпатті священнослужитель за 15 тисяч доларів США особисто проводив ухилянтів лісовими стежками до кордону з ЄС.

У Кропивницькому затримали жительку Одещини з другою групою інвалідності. Вона за 10 тисяч доларів уклала фіктивний шлюб із військовозобов'язаним, а після розлучення планувала повторити схему з іншим замовником.

У Житомирі керівник комунального підприємства разом із директором будівельної компанії знімали чоловіків із розшуку ТЦК через зв'язки у військкоматі.

Затримання фігурантів незаконних схем: дивіться фото СБУ

На Вінниччині очільниця лікарні сімейної медицини, яка є депутаткою райради, та голова ЛКК продавали фіктивні медвисновки про хвороби родичів.

У Львові затримали організатора, який за 15 тисяч доларів купував ухилянтам третю групу інвалідності. Водночас у Львівській області директор автотранспортної компанії фіктивно працевлаштовував чоловіків водіями міжнародних рейсів.

Раніше силовики вже викрили 5 схем ухилення від мобілізації у кількох регіонах України.