"Ви для нас – понад усе": у СБУ назвали українок "сучасними амазонками"

Служба безпеки України зробила заяву до 8 березня. Там наголосили на майстерності та вмінні українських жінок, які героїчно захищають свою країну.

У відомстві зазначили, що "колись про амазонок згадували тільки у міфах, але тепер весь світ знає – це українки".

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СБУ зробила заяву до 8 березня

Ви безстрашно воюєте на передовій, рятуєте життя, тримаєте дипломатичний фронт, керуєте, виховуєте, лікуєте, працюєте заради Перемоги! І звісно, надихаєте у боротьбі за свободу та незалежність,

– йдеться у повідомленні.

СБУ висловила слова подяки українським жінкам. "Ви для нас – як Україна – понад усе", – наголосили у відомстві.

Звернення ЗСУ

Збройні Сили України висловили вдячність усім жінкам України, зокрема, й усім жінкам, які захищають країну у лавах ЗСУ.

Там наголосили, що протягом майже року повномасштабного вторгнення Росії в Україну світова спільнота побачила як незліченна кількість українок відстоює себе, свої громади та свою країну.

У Міжнародний день боротьби за права жінок Збройні Сили України висловлюють вдячність жінкам-військовослужбовцям Збройних Сил всіх країн-партнерів, зокрема і учасницям двосторонніх та багатонаціональних навчальних, тренувальних, логістичних й гуманітарних операцій, за неймовірну роботу та важливу роль, яку вони відіграють у забезпеченні допомоги та підтримки України.