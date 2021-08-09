СБУ не передала НАБУ записи Медведчука, – Ситник

Служба безпеки України досі не передала Національному антикорупційному бюро записи розмов у справі Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді. Наразі політик перебуває під домашнім арештом.

Про це заявив глава НАБУ Артем Ситник під час брифінгу. Він зазначив, що Бюро зверталося до СБУ з проханням передати аудіозаписи телефонних переговорів.

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Детективи мали вивчити записи

За словами Ситника, детективи мали вивчити телефонні розмови у рамках розслідування справи про "трубу Медведчука". Мовиться про нафтопровід "Самара – Західний напрям".

Втім, у НАБУ досі не отримали відповідні записи від колег з СБУ.

На жаль, ні, але я сподіваюся, що ми їх ще колись отримаємо,

– заявив Ситник.

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Справа Медведчука: коротко