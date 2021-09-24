СБУ оголосила підозру керівництву "Партії Шарія": серед них – теща проросійського блогера

24 вересня 2021 , 22:22
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Джерело:

24 канал

СБУ оголосила про підозру керівникам "Партії Шарія". Серед них є й Алла Бондаренко – теща Анатолія Шарія.

Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу розповіла, що, за попередніми даними, одна з керівниць партії займалася підробкою документів. Зокрема, про "купівлю" політичної сили та обрання її "очільників".

Зауважте Санкцій проти Шарія просили його ж однопартійці, – Стерненко

У СБУ наголосили, що мають докази причетності жінки до підроблення документів про перереєстрацію "Об'єднаної України" у політсилу "Партія Шарія".

Зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії",
– мовиться у повідомленні.

Наразі розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Фахівці з СБУ встановлюють людей, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Прізвище купили за 500 доларів

  • У СБУ нагадали: Віктор Шарій, на якого зареєстрували "Партію Шарія", зізнався, що не має жодного відношення до діяльності "політсили".
  • Нотаріальну згоду на використання свого прізвища він дав за 500 доларів.
Зауважте! Шарій підтвердив, що його тещі вручили підозру. У проросійського блогера вже "запалало".

Суперечка батька Зеленського та Шарія

  • Батько Володимира Зеленського – Олександр Зеленський – опублікував в інстаграмі зворушливе фото з сімейного архіву. Він зауважив, що це велике щастя: кохана дружина, син, який добився успіху, а також внуки, в яких все ще попереду.
  • Одіозний блогер Шарій відреагував. Він заявив: "вирощуй огірки на дачі й не вилазь на світло, поки твій син вводить санкції проти сімей опонентів".
  • Батько українського лідера відповів. Зеленський-старший заявив: відшмагати б тебе як слід, щоб знав, як зі старшими розмовляти. Ось і показав ти всю свою сутність, "борець з диктатором".
Автор: Мар'яна Бекало