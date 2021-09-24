СБУ оголосила підозру керівництву "Партії Шарія": серед них – теща проросійського блогера
Джерело:24 канал
СБУ оголосила про підозру керівникам "Партії Шарія". Серед них є й Алла Бондаренко – теща Анатолія Шарія.
Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу розповіла, що, за попередніми даними, одна з керівниць партії займалася підробкою документів. Зокрема, про "купівлю" політичної сили та обрання її "очільників".
Зауважте Санкцій проти Шарія просили його ж однопартійці, – Стерненко
У СБУ наголосили, що мають докази причетності жінки до підроблення документів про перереєстрацію "Об'єднаної України" у політсилу "Партія Шарія".
Зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії",
– мовиться у повідомленні.
Наразі розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Фахівці з СБУ встановлюють людей, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.
Прізвище купили за 500 доларів
- У СБУ нагадали: Віктор Шарій, на якого зареєстрували "Партію Шарія", зізнався, що не має жодного відношення до діяльності "політсили".
- Нотаріальну згоду на використання свого прізвища він дав за 500 доларів.
Суперечка батька Зеленського та Шарія
- Батько Володимира Зеленського – Олександр Зеленський – опублікував в інстаграмі зворушливе фото з сімейного архіву. Він зауважив, що це велике щастя: кохана дружина, син, який добився успіху, а також внуки, в яких все ще попереду.
- Одіозний блогер Шарій відреагував. Він заявив: "вирощуй огірки на дачі й не вилазь на світло, поки твій син вводить санкції проти сімей опонентів".
- Батько українського лідера відповів. Зеленський-старший заявив: відшмагати б тебе як слід, щоб знав, як зі старшими розмовляти. Ось і показав ти всю свою сутність, "борець з диктатором".