СБУ оголосила підозру керівництву "Партії Шарія": серед них – теща проросійського блогера

СБУ оголосила про підозру керівникам "Партії Шарія". Серед них є й Алла Бондаренко – теща Анатолія Шарія.

Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу розповіла, що, за попередніми даними, одна з керівниць партії займалася підробкою документів. Зокрема, про "купівлю" політичної сили та обрання її "очільників".

Зауважте Санкцій проти Шарія просили його ж однопартійці, – Стерненко

У СБУ наголосили, що мають докази причетності жінки до підроблення документів про перереєстрацію "Об'єднаної України" у політсилу "Партія Шарія".

Зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії",

– мовиться у повідомленні.

Наразі розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Фахівці з СБУ встановлюють людей, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Прізвище купили за 500 доларів

У СБУ нагадали: Віктор Шарій, на якого зареєстрували "Партію Шарія", зізнався, що не має жодного відношення до діяльності "політсили".

Нотаріальну згоду на використання свого прізвища він дав за 500 доларів.

Суперечка батька Зеленського та Шарія

Батько Володимира Зеленського – Олександр Зеленський – опублікував в інстаграмі зворушливе фото з сімейного архіву. Він зауважив, що це велике щастя: кохана дружина, син, який добився успіху, а також внуки, в яких все ще попереду.

Одіозний блогер Шарій відреагував. Він заявив: "вирощуй огірки на дачі й не вилазь на світло, поки твій син вводить санкції проти сімей опонентів".

Батько українського лідера відповів. Зеленський-старший заявив: відшмагати б тебе як слід, щоб знав, як зі старшими розмовляти. Ось і показав ти всю свою сутність, "борець з диктатором".