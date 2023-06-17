Запустив російське телебачення на Херсонщині: СБУ оголосила підозру поплічнику Пригожина

СБУ оголосила про підозру Олександру Малькевичу. Він після окупації частини Херсонщини запустив там російське пропагандистське телебачення "Таврія". На ньому росіяни закликали до незаконного референдуму.

Політтехнолог Малькевич, відповідальний за відкриття пропагандистського каналу "Таврія" на тимчасово окупованих територіях, після звільнення Херсона разом з обладнанням і російськими військовими втік на лівий берег Дніпра. За злочини окупанту загрожує до 12 років в'язниці.

Читайте також Ідеологу "русского міра" Дугіну оголосили про підозру

Пропагандист організував російський канал на Херсонщині

Служба безпеки вже зібрала доказову базу на організаторів російського телебачення "Таврія" на Херсонщині. Канал все ще діє на окупованих територіях.

Олександр Малькевич – генеральний директор каналу "Санкт-Петербург", пропагандист та політтехнолог. 25 лютого 2022 року він заявив, що так звана "спецоперація", яку Росія почала в Україні – це "денацифікація і мети захопити країну немає". Пізніше на російському форумі заявив, що важливо доносити до людей правду про "спецоперацію" та її мету.

У Херсоні телебачення Малькевич організував у захопленій будівлі Суспільного. У діяльності "ТРК Таврія" він отримав повну підтримку і від колаборанта Брикова, "міністра інформаційної політики Херсонської області", і від місцевого гауляйтера Сальдо.

Малькевич закликав до "референдуму" на Херсонщині

Медійні проєкти з російською пропагандою у різних країнах світу Малькевич створював за координації ватажка угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина. Російський політтехнолог з 2018 року входить до його найближчого оточення.

"Таврію" використовували як регіональний рупор Кремля у розповсюдженні фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні, а також для підтримки псевдореферендуму про "приєднання" Херсонщини до Росії,

– повідомили у СБУ.

Керівником "Таврії" окупанти призначили Ісмаїла Абдулаєва, пропагандиста так званої "ДНР". Раніше він очолював прокремлівський канал "Оплот" в окупованому Донецьку. Та під час звільнення Херсону і Абдулаєв, і Малькевич разом з окупантами втекли на лівий берег Дніпра і продовжують пропагандистську діяльність на окупованих територіях.

СБУ повідомила їм обом про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Після того, як правоохоронці затримають пропагандистів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як на російському телебаченні брешуть про війну: останні новини