СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими
Джерело:СБУ
Служба безпеки України опублікувала ексклюзивне відео зустрічі українських захисників, яких звільнили із російського полону під час чергового обміну.
Про те, що додому вдалось повернути ще 116 захисників, стало відомо сьогодні 4 лютого. Серед них – оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку.
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У пресслужбі СБУ зазначили, що це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця!
– наголосили в СБУ.
Повернення українських захисників: відео
Головне про черговий обмін полоненими
З полону вдалося визволити 87 військовослужбовців ЗСУ, 8 бійців тероборони (серед яких одна жінка), 7 нацгвардійців, 6 представників Національної поліції, 5 прикордонників, двох військових моряків, одного представник ДСНС.
До своїх родин повернулися 114 військовослужбовців рядового і сержантського складу та двоє офіцерів. Наймолодшому з визволених воїнів нещодавно виповнилося 20 років, а найстаршому – 62 роки.
Також під час сьогоднішнього обміну вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів – добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью Бегшоу.
А також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну – Кулика Євгенія Олеговича.