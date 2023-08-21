СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові

Російські окупанти випустили ракету типу "Іскандер" по центру Чернігова, внаслідок чого постраждав драматичний театр. Згодом у Службі Безпеки України показали кадр, на якому видно повітряну ціль загарбників.

У суботу, 19 серпня, стався цей ракетний теракт в Чернігові. Водночас 21 серпня у розпорядженні 24 Каналу з'явилось фото від СБУ, на якому видно ворожий "Іскандер" у небі перед влучанням.

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"Іскандер" над Черніговом

Як зазначили у пресслужбі СБУ, наразі триває розслідування кримінального провадження за фактом російського ракетного удару по центру Чернігова. Було відкрито провадження за 438 статтею Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

З метою об'єктивного та максимально повного розслідування цієї трагедії слідчі СБУ здійснюють цілий комплекс слідчих та оперативних заходів. Збирається відповідна доказова база, опитуються свідки.

Окрім того, спецслужбовці попередньо встановили тип ракети, якою окупанти вдарили по цивільній будівлі. Власне, це ракета 9М727 – тобто крилата ракета наземного ракетного комплексу "Іскандер".

"Призначено низку експертиз. Розслідування триває", – заявили у пресслужбі СБУ.



"Іскандер" летить на чернігівський драмтеатр / Фото СБУ, надане 24 Каналу

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