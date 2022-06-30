СБУ показало відео зсередини ТЦ у Кременчуці в момент ракетного удару

СБУ встановила обставини запуску російських ракет по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Також показали відео зсередини торгового центру.

Спецслужба збирає численні докази, які доводять, що окупанти свідомо вчинили воєнний злочин – вони навмисно запустили ракети по ТРЦ.

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Що відбувалось всередині ТЦ

Оприлюднили відео з моментом удару. Всередині було багато відвідувачів та працівників. Людей охопила паніка. Також показали супутникові знімки міста до та після обстрілу.

Всі вигадки роспропаганди спростовують факти. Це доводять фото й відео.

До речі, на заводі, про який пропагандисти розказують казки, жодних складів із військовою технікою не було. Він виробляв асфальтозмішувальні установки.

Удар по ТЦ у Кременчуку: що відомо

Росіяни 27 червня запустили по Кременчуку ракети "Х-22" з бомбардувальників "Ту-22М3". Вони злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області.

На цей момент у торговому центрі "Амстор" перебувало близько 1000 людей. На щастя, більшість із них перейшли до укриття, що врятувало їм життя.

Офіційно відомо, що 18 людей загинули. Рятувальники виявили 8 останків тіл, які потрібно буде ідентифікувати згодом. Крім того, 21 людина вважається зниклою безвісти.

Правоохоронці встановили імена російських льотчиків, які вдарили по торговельному центру в Кременчуку. Їм загрожує довічне ув'язнення.

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