В СБУ попередили про антитерористичні навчання на Волині: можливий особливий режим

Управління Служби безпеки України у Волинській області проведе антитерористичні навчання. Вони відбудуться у північних прикордонних районах області.

Про це розповіла речниця обласного управління Іванна Поліщук. Мовитимесь про навчання у Ковельському та Камінь-Каширському районах.

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Водночас точної дати проведення навчань у відомстві не назвали. За словами речниці обласного управління СБУ, відпрацювання планують провести вже в найближчий тиждень.

Особливий режим під час навчань СБУ

У Службі безпеки попередили, що у прикордонних районах під час навчань можливе тимчасове запровадження особливого режиму:

обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів;

перевірка документів, що посвідчують особу;

огляд автомобілів.

До навчань, згідно з інформацією Іванни Поліщук, залучать правоохоронців Волинської та Рівненської областей. Мовиться саме про регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби та Національної гвардії.

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Правоохоронці відпрацьовуватимуть взаємодію між підрозділами. Водночас під посилений захист потраплять об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної і транспортної системи зокрема.

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