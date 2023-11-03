Бізнесмен з Мелітополя будує для окупантів оборонні споруди: зрадник отримав підозру

СБУ повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Він співпрацює з окупантами, виготовляючи для них фортифікаційні споруди. Окрім цього, він ремонтує для них дороги.

Мовиться про місцевого підприємця Ігоря Скоробогатька. Після початку повномасштабного вторгнення Росії підтримав російських загарбників та запропонував їм свою "допомогу" у війні проти України.

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Як Скоробогатько співпрацює з окупантами

У Запорізькій облпрокуратурі зазначили, що підприємець має проросійські погляди і добровільно погодився сприяти окупаційній адміністрації у реалізації злочинних рішень. Після захоплення "Мелітопольського асфальтобетонного заводу" він за пропозицією ворога очолив його. Крім цього, він активно закликав працівників підприємства підтримати окупантів і співпрацювати з ними.

У жовтні 2022 року зрадник отримав від окупантів масштабний "підряд" на виготовлення більш ніж тисячі протитанкових загороджень, відомих як "зуби дракона". Це пірамідальні бетонні перешкоди, які загарбники встановлюють уздовж власних ліній оборони. На Півдні росіяни використовують їх для того, щоб стримати контрнаступ ЗСУ.

Зрадник виготовляє для ворога "зуби дракона" фото СБУ

Також, за даними слідства, Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Балицького, який сприяв його призначенню на "посаду" очільника захопленого "Мелітопольського асфальтобетонного заводу".

На потужностях свого заводу влітку 2022 року він почав реконструювати трасу Мелітополь-Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання особового складу та військової техніки по території регіону, а також до окупованого Криму та у зворотному напрямку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору.

СБУ знає, де ховається зрадник

Служба безпеки повідомила, що зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Однак СБУ знає про його місця перебування та здійснює комплексні заходи для того, щоб притягнути Ігоря Скоробагатька до відповідальності.