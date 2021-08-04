У СБУ пояснили, чому заступника загиблого Шишова не впускають в Україну
Джерело:24 канал
Родіона Батуліна, який є заступником загиблого Віталія Шишова в організації "Білоруський дім в Україні" не впустили в Україну. Все тому, що раніше СБУ ухвалила щодо нього рішення про заборону на в'їзд.
У СБУ пояснили 24 каналу, що Батулін може становити загрозу національній безпеці в Україні. Відомство володіє аргументованими даними, які на це вказують.
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В СБУ звернули увагу на радикальні погляди Батуліна
Там наголосили, Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. "У ході цих акцій вдалося, зокрема, запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями", – додали у СБУ.
Батуліна не впустили в Україну: що відомо
Заступник голови "Білоруського дому в Україні" виїхав на територію ЄС ще у липні через "питання, пов'язані з документами". Коли стало відомо про смерть Шишова, той одразу виїхав назад до Києва. Втім, в Україну його не впустили. На пункті пропуску "Устилуг" прикордонники повідомили йому, що він є нев'їзним.
Смерть Віталія Шишова: основне
- Шишов – білоруський активіст, у серпні 2020 року він та його дівчина втекли в Україну через переслідування з боку режиму Лукашенка.
- Тут чоловік керував некомерційною організацією "Білоруський дім", аби допомагати землякам, яким також довелося покинути батьківщину.
- 2 серпня дівчина активіста повідомила про його зникнення. Наступного дня Шишова знайшли повішеним в одному зі столичних парків.
- Кохана та друзі білоруса не вірять у версію про самогубство. Вони переконані, що білоруські спецслужби вбили Шишова через його громадянську позицію.