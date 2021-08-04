У СБУ пояснили, чому заступника загиблого Шишова не впускають в Україну

4 серпня 2021 , 17:19
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Джерело:

24 канал

Родіона Батуліна, який є заступником загиблого Віталія Шишова в організації "Білоруський дім в Україні" не впустили в Україну. Все тому, що раніше СБУ ухвалила щодо нього рішення про заборону на в'їзд.

У СБУ пояснили 24 каналу, що Батулін може становити загрозу національній безпеці в Україні. Відомство володіє аргументованими даними, які на це вказують.

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В СБУ звернули увагу на радикальні погляди Батуліна

Там наголосили, Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні.  "У ході цих акцій вдалося, зокрема, запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями", – додали у СБУ.

Батуліна не впустили в Україну: що відомо

Заступник голови "Білоруського дому в Україні" виїхав на територію ЄС ще у липні через "питання, пов'язані з документами". Коли стало відомо про смерть Шишова, той одразу виїхав назад до Києва. Втім, в Україну його не впустили. На пункті пропуску "Устилуг" прикордонники повідомили йому, що він є нев'їзним.

Смерть Віталія Шишова: основне

  • Шишов – білоруський активіст, у серпні 2020 року він та його дівчина втекли в Україну через переслідування з боку режиму Лукашенка.
  • Тут чоловік керував некомерційною організацією "Білоруський дім", аби допомагати землякам, яким також довелося покинути батьківщину.
  • 2 серпня дівчина активіста повідомила про його зникнення. Наступного дня Шишова знайшли повішеним в одному зі столичних парків.
  • Кохана та друзі білоруса не вірять у версію про самогубство. Вони переконані, що білоруські спецслужби вбили Шишова через його громадянську позицію.
Автор: Ірина Буртик