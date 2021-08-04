У СБУ пояснили, чому заступника загиблого Шишова не впускають в Україну

Родіона Батуліна, який є заступником загиблого Віталія Шишова в організації "Білоруський дім в Україні" не впустили в Україну. Все тому, що раніше СБУ ухвалила щодо нього рішення про заборону на в'їзд.

У СБУ пояснили 24 каналу, що Батулін може становити загрозу національній безпеці в Україні. Відомство володіє аргументованими даними, які на це вказують.

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В СБУ звернули увагу на радикальні погляди Батуліна

Там наголосили, Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. "У ході цих акцій вдалося, зокрема, запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями", – додали у СБУ.

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Заступник голови "Білоруського дому в Україні" виїхав на територію ЄС ще у липні через "питання, пов'язані з документами". Коли стало відомо про смерть Шишова, той одразу виїхав назад до Києва. Втім, в Україну його не впустили. На пункті пропуску "Устилуг" прикордонники повідомили йому, що він є нев'їзним.

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