Вибух на Байкало-Амурській магістралі: СБУ підірвала єдине залізничне сполучення Росії з Китаєм

У ніч проти 30 листопада у Бурятії було гучно. Там підірвали Північномуйський тунель імені Бессолова.

За даними 24 Каналу, СБУ могла провести чергову вдалу операцію у глибині Росії. У самому відомстві цю інформацію не коментували.

Дивіться також Дивно, що цього не сталось раніше: як діятиме "спляча кремлівська агентура" в Україні

Перерізали військові поставки з Китаю

Відповідно до наших даних, Служба безпеки продовжує тримати окупантів у постійній напрузі.

Так, уночі 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі імені Бессолова, який розташований у Бурятії.

Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. І наразі цей шлях, який країна-агресорка використовує, зокрема й для військових поставок, паралізовано.

За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює фсб, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ.

Україна завдала потужного удару по логістиці окупантів / Фото 24 Канал

Чи продає Китай зброю Росії

Увечері 29 листопада росіяни могли позбутися складу "Шахедів" . Як повідомляли місцеві пабліки, приблизно о 18:33 у Брянську в районі телецентру пролунали потужні вибухи. Окупанти кажуть, що кілька груп безпілотників атакували склад із "Шахедами".

Наприкінці жовтня у Пентагоні заявили, що з березня 2022-го до 2023 року Пекін продав Москві озброєння на 12 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про продукцію подвійного призначення, стрілецьку зброю, дрони, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

Таким чином, Китай дав змогу Росії регулярно отримувати дрони для підтримки війни проти України.

13 листопада на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що за останніми оцінками американців, Китай не поставив Росії зброю в рамках війни проти України. Салліван уточнив, що такий висновок зробили на основі даних кількох днів першої половини листопада.