СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання на Херсонщині

Служба безпеки України проводить у Херсонській області масштабні багатоетапні антитерористичні навчання. Під час тренувань особливу увагу приділяють морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Держслужби спеціального транспорту.

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Масштабні навчання СБУ на Херсонщині

У спецслужбі наголошують, що заходи проводять в умовах, максимально наближених до реальних.

Під час відпрацювання тренувальних завдань під посиленим контролем і охороною перебувають стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури Херсонщини,

– зазначають у СБУ.

Насамперед це стосується

морських портів,

об'єктів енергопостачання,

аеропорту,

мостів,

газовидобувних веж.

Учасники навчань здійснюють спільні режимно-обмежувальні заходи у морських прибережних населених пунктах регіону. Тренування проводяться відповідно до вимог чинного законодавства України та з дотриманням прав і свобод людини.

СБУ просить із розумінням поставитися мешканців Херсонщини та гостей області до можливих тимчасових незручностей, викликаних необхідністю проведення антитерористичних навчань.