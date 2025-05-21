СБУ проводить демілітаризацію Росії: вибухи на складах критично шкодять ворогу, – експерт

Удари дронів СБУ по російських військових складах мають системний характер. Крім цього, вони також критично шкодять Росії.

Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи останні удари Служби безпеки України, передає 24 Канал.

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Що він сказав про атаки

Експерт підкреслює, що за останні роки було розроблено і впроваджено унікальну методику використання безпілотних технологій.

СБУ на минулому тижні знищила одразу два російських склади. Це свідчення системної роботи. В одному з випадків працівники спецслужби провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Ті ж морські дрони – це вже не просто дрони, які працюють в режимі камікадзе, а багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і fpv-дрони та інші засоби, а також використовуються для дистанційного мінування,

– акцентує політолог.

Загородній вважає, що далекобійні удари завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів.

"Серед уражених об’єктів – ворожі аеродроми, важливі військові цілі і нафтовидобувна і нафтопереробна галузь. Такі удари залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожний знищений на землі росіян боєприпас – це снаряд, який не розірвався на нашій землі", – поясни він.

Експерт пише, що підриви складів також суттєво підривають бойовий дух ворога. Він впевнений, що у Росії буде активно палати та вибухати й далі.

Я абсолютно переконаний, що ніякі душевні розмови, скільки б вони годин не тривали, не змусять Путіна зупинити війну. Мир настане тільки тоді, коли Росія не зможе просуватись на фронті. І дрони СБУ, своїми ударами по території Росії, такий мир наближають,

– резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що дрони СБУ уразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони Росії біля Перевального в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. Через пару днів СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на так званих "Вишках Бойко" у Чорному морі.