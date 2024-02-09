СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі

Служба безпеки України 9 лютого проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі. Це пов'язано з постановочними акціями протесту.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу. До слова, востаннє масові акції на території Лаври проводили у серпні 2023 року.

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За нашою інформацією, Служба безпеки прийшла до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.



СБУ проводить обшуки у Лаврі / Фото надане 24 Каналу

Нагадаємо, що торік СБУ провела низки перевірок та обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших церквах УПЦ МП. Під час цих дій десятки служителів УПЦ МП отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найгучнішою стала справа колишнього намісника Лаври Паші "Мерседеса". Він отримував підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії. Згодом йому обрали запобіжний захід і відправили у СІЗО. Втім у серпні його адвокат – Микита Чекман – вніс за нього заставу у розмірі 900 тисяч доларів.

Після цього Паші "Мерседесу" змінили запобіжний захід на домашній арешт. Його продовжували вже кілька разів і, згідно з останнім рішенням суду, обмеження волі митрополита діятимуть до 23 березня 2024 року.

Скарбник Лаври намагався незаконно перетнути кордон

Держприкордонслужба затримала 4 чоловіків, переодягнених у ряси, при спробі незаконно перетнути кордон. Затримали ухилянтів біля кордону з Молдовою.

Так, троє порушників були у церковному вбранні, щоправда – двоє "батюшок" виявилися несправжніми. Вони отримали ряси від чинного клірика церкви московського патріархату, який раніше був протоієреєм у казначействі Києво-Печерської Лаври.

На цьому маскарад не скінчився: ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися липовими. Вони покатали "новонавернених" човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Прогулянка ставком обійшлася "паломникам" у 4000 доларів з кожного. Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити "туристам", що "Україна – не Молдова",

– повідомили у ДПСУ.

На ухилянтів склали протоколи про адмінпорушення за спробу незаконного перетинання держкордону.