Довелось самоліквідувати свої дрони: в СБУ розкрили деталі атаки на Кримський міст

Під час атаки на Кримський міст 17 липня 2023 року Служба безпеки України намагалася вразити не лише його, але й фрегат "Адмірал Ессен", який опинився на шляху морських дронів Sea Baby.

Втім, уразити ворожий фрегат не вдалося, тож команда вирішила запустити процес самознищення дронів, аби Sea Baby не потрапили до рук ворога. Про це ідеться у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс".

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Спецпризначенці розповіли, що усього під час атаки було задіяно п'ять Sea Baby. Рухалися вони двома групами, з двох і трьох дронів.

Зазначають, що у якийсь момент росіяни помітили атаку і підняли в небо винищувачі Су-27. Тож українське командування вирішило, що "Морські малюки" мають зробити гак.

Коли українські морські дрони змінили маршрут, у них на шляху опинився російський фрегат "Адмірал Ессен" – потенційна ціль, спокуса вразити яку, за словами очільника СБУ, була практично непереборною.

Це дуже пріоритетна ціль для нас, і в якийсь момент колектив почав вагатися і думати, а чи не піти на "Ессен". Так, ми облизувалися на "Ессен". Але обійшли його на відстані 1,5 кілометра. Бо в нас була чітка задача верховного головнокомандувача. До того ж на самому кораблі уже знали про існування в нас морських дронів і пильнували,

— розповів він.

Чому не вдалось досягти цілей

Зрештою спецпризначенці вирішили, що перша група дронів продовжить рух у напрямку Кримського мосту, а другу групу з трьох дронів, у яких не вистачало пального, щоб дістатися до мосту, спрямували навздогін російському фрегату. Однак гонитва виявилася безуспішною.

Річ у тім, що "Адмірал Ессен" прямував до бухти у Новоросійську, а у дронів закінчувалося паливо. Зрештою в СБУ вирішили "самоліквідувати" усі три дрони у морі поблизу Ялти.

Кримський міст приречений