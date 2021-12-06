СБУ шукає свідків злочинів ката "Ізоляції" Куликовського

Служба безпеки України продовжує слідство у справі проти Дениса Куликовського – керівника в'язниці окупантів "Ізоляція". Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих від катувань.

Колишнього донецького бойовика "Палича" затримали у Києві на початку листопада. Саме під його керівництвом в "Ізоляції" жорстоко катували українців.

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СБУ шукає свідків злочинів

У відомстві звернулися до людей, яких незаконно утримували в "Ізоляції". Тих, хто постраждав від злочинних дій її очільника або був свідками цих фактів, просять повідомити про це до Головного слідчого управління СБУ.

"Палич" особисто катував людей

Розповісти про злочини у катівні "Ізоляція" можна за телефонами: 044 255 50 69, 093 458 06 77 (з використанням месенджерів WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

Правоохоронці встановили, що Куликовський керував в'язницею бойовиків, яку облаштували на місці колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку. Там окупанти незаконно утримували українців.

Саме за вказівками "Палича", до людей застосовували насильство й психологічний тиск. За інформацією правоохоронців, він також особисто брав участь у катуванні потерпілих. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Затриманому повідомили про підозру за статтями про:

порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

участь у терористичній групі чи організації;

участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях;

одержання та переховування людей з метою експлуатації та з використанням примусу й іншої залежності.

Керівника "Ізоляції" затримали у Києві: що відомо

За інформацією ЗМІ, 36-річний "Палич" був одружений, у нього є син. Чоловік є уродженцем Донбасу, навчався у сільській школі біля прифронтового Курахового. Його розшукували ще з 2020 року.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як готувалися до затримання Куликовського. Операцію готували 1,5 роки. Раніше вже вдалося опитати понад 150 полонених, які пережили катування в "Ізоляції".

Після затримання "Палича" в Києві донецькі бойовики оголосили його в розшук через "державну зраду". Також вони звинувачують його в нанесенні травм та каліцтв ув'язненим та вбивстві.

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