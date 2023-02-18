"Наводила" російські ракети по школах і електропідстанціях: СБУ спіймала інформаторку окупантів

На жаль, і через майже рік повномасштабного вторгнення в Україні знаходяться особи, які не проти допомагати окупантам обстрілювати українські міста. І це після всіх звірств країни-агресорки, які давно не є таємницею.

Так, правоохоронці викрили ще одну учасницю інформаторської мережі Росії. Вона діяла у прифронтових районах сходу України.

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Що відомо про зловмисницю

В СБУ повідомили, що пособниця окупантів була інформаторкою, яка допомагала ворогу обстрілювати школи та електропідстанції Донеччини.

Наразі співробітники Служби безпеки затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України,

– розповіли в СБУ.

За даними правоохоронців, жінка:

приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині,

передавала координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, енергогенеруючих підприємств.

Усі ці закриті відомості жінка передавала своїй знайомій через анонімні месенджери, після чого вони надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу збройних сил Росії. Далі окупанти використовували ці розвіддані для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.

Цікаво, у попередні місяці правоохоронці затримали й чотирьох спільників зловмисниці. Вони намагалися передавати російським окупантам розвіддані про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.

Що загрожує злочинниці

В СБУ повідомили, що на підставі отриманих доказів фігурантці повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України "Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань". Покарання за статтею передбачається у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Ба більше, їй суд уже обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і у своєму вироку обрав максимальний термін ув’язнення. Тож за свої злочини жінка до 8 років відбуватиме покарання у тюрмі.

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