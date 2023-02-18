"Наводила" російські ракети по школах і електропідстанціях: СБУ спіймала інформаторку окупантів

18 лютого 2023, 16:52
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Джерело:

СБУ

На жаль, і через майже рік повномасштабного вторгнення в Україні знаходяться особи, які не проти допомагати окупантам обстрілювати українські міста. І це після всіх звірств країни-агресорки, які давно не є таємницею.

Так, правоохоронці викрили ще одну учасницю інформаторської мережі Росії. Вона діяла у прифронтових районах сходу України.

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Що відомо про зловмисницю

В СБУ повідомили, що пособниця окупантів була інформаторкою, яка допомагала ворогу обстрілювати школи та електропідстанції Донеччини.

Наразі співробітники Служби безпеки затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України,
– розповіли в СБУ.

За даними правоохоронців, жінка:

  • приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині,
  • передавала координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, енергогенеруючих підприємств.

Усі ці закриті відомості жінка передавала своїй знайомій через анонімні месенджери, після чого вони надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу збройних сил Росії. Далі окупанти використовували ці розвіддані для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.

Цікаво, у попередні місяці правоохоронці затримали й чотирьох спільників зловмисниці. Вони намагалися передавати російським окупантам розвіддані про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.

Що загрожує злочинниці

В СБУ повідомили, що на підставі отриманих доказів фігурантці повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України "Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань". Покарання за статтею передбачається у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Ба більше, їй суд уже обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і у своєму вироку обрав максимальний термін ув’язнення. Тож за свої злочини жінка до 8 років відбуватиме покарання у тюрмі.

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Автор: Юлія Якубова