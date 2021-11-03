СБУ тренувалася захищати від терористів стратегічні об'єкти на Сході

СБУ провела міжвідомчі контрдиверсійні тренування у Сєвєродонецьку на Луганщині. Силовики тестували захищеність стратегічних об'єктів на Сході від терористичних загроз.

Під час тренування умовні терористи планували вибух на території об'єднання "Азот". Воно належить до об'єктів критичної інфраструктури.

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Ураження "Азоту" могло б призвести до екологічної катастрофи регіонального масштабу.

Метою тренувань стала перевірка стану антитерористичної захищеності стратегічно важливого підприємства і готовності силовиків до протидії можливим загрозам,

– мовиться у повідомленні.

Яке завдання отримали учасники

У процесі тренування учасники мали вчасно виявити вибуховий пристрій та запобігти теракту. Силовики діяли в умовах, максимально наближених до реальних.

Зокрема, успішно провели заходи з розмінування та відпрацювали алгоритм дій в умовах диверсійної небезпеки.

Антитерористичні навчання на Вінниччині

У прикордонних районах Вінницької області провели багатоетапні антитерористичні навчання.

Зокрема, силовики тренувалися протидіяти умовним диверсантам. Вони начебто прибули в регіон, щоб спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію. А саме – "підірвати" стратегічні об'єкти енергопостачання.

Пресслужба СБУ наголосила: особливістю цих тренувань на Вінниччині був пошук та нейтралізація одночасно декількох диверсійних груп біля кордону. Відбувалося це у нічний час.

Допис ООС:

СБУ перевіряла захищеність стратегічних об'єктів на Сході України від терористичних загроз

Головне Управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях провело міжвідомчі контрдиверсійні тренування у Сєвєродонецьку.

За легендою, умовні терористи готували вибух на об'єднанні "Азот". Ураження цього об'єкта критичної інфраструктури могло б спричинити екологічну катастрофу регіонального масштабу.

Метою тренувань стала перевірка стану антитерористичної захищеності стратегічно важливого підприємства і готовності силовиків до протидії можливим загрозам.

Зокрема, перед учасниками тренувань стояло завдання своєчасного виявлення вибухового пристрою та попередження теракту на хімічному підприємстві.

В умовах, максимально наближених до реальних, вони продемонстрували готовність до дій в екстремальній обстановці. Зокрема, успішно провели заходи з розмінування та відпрацювали алгоритм дій в умовах диверсійної небезпеки.

У тренуваннях взяли участь співробітники Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших відомств-суб'єктів протидії терористичним загрозам.

Організатори заходу спільно з представниками підприємства проаналізували кожну фазу тренувань та надали додаткові рекомендації щодо вдосконалення контрдиверсійної захищеності об'єкта.

Пресслужба СБУ в Луганській області.