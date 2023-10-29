СБУ вдарила дронами по НПЗ під Краснодаром: там виготовляли пальне для літаків

Українські військові атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Унаслідок спецоперації СБУ було уражено дороге обладнання.

Про спецоперацію СБУ 24 Каналу повідомили поінформовані джерела. Як підтверджують наші джерела, Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом війська Росії, атакували два безпілотники СБУ.

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СБУ уразили декілька нових установок заводу

Джерела 24 Каналу розповідають, що такі об'єкти як НПЗ – важлива ціль. Річ у тім, що лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 мільйонів тонн авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну.

СБУ атакувала НПЗ у Краснодарському краї: дивіться відео

Унаслідок спецоперації СБУ уражено декілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.

За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з "чорним золотом". Відтак, у росіян буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками.

Зауважимо, що росіяни після атаки по НПЗ заявляли, що нібито сталася локальна пожежа. Однак, як свідчать оприлюднені кадри, атака дронів таки мала серйозні наслідки.

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї не вперше зазнав атаки дронів. Так, у травні 2023 року туди також долітати безпілотники.