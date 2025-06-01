34% ураженої стратавіації, – Ігнат оцінив, наскільки це сильний удар по Росії

Не всі літаки, які є на озброєнні в Росії, можуть виконувати завдання. Україна вразила дронами частину тієї кількості суден, що були справні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната для "Української правди".

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Росія втратила бойові літаки

За словами Юрія Ігната, літаки, які має Росія, виготовлялися ще в СРСР, частина з них була передана від України. Бортів було багато, але військові не використовували їх повною мірою. Зокрема, Україна користувалася Ту-160, Ту-95 чи Ту-22М3, а тепер вони завдають ракетних ударів по Україні. Ймовірно, деякі з них і потрапили під ураження дронів СБУ.

Виконувати завдання з них могли не всі: ми нарахували, що атакує Україну трохи більше ніж 10 літаків Ту-95 і, можливо, Ту-160. Вони можуть брати під крило до 8 ракет, якщо йдеться про Ту-95. Ту-160 – більше. Але і це навантаження вони не беруть, тому що є обмежений ліміт ракет для використання. Вони не можуть зразу все по Україні випустити,

– зазначив Ігнат.

Відомо, що лише 10-12 російських літаків Ту-160 були у справному стані, тоді як 7-9 виконувати завдання не могли. Так само лише 36 з 57 Ту-95 могли використовувати військові. А зі 100 Ту-22М3 справними були приблизно 40 бортів.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що в Росії є всього 4-6 аеродромів, де б такі великі літаки могли б обслуговуватися та готуватися до вильоту. Тому спецслужби слідкують за їхнім переміщенням.

"І добре, що ми отримуємо інформацію від наших партнерів-союзників по НАТО про підготовку Росії до ударів. Є час привести в підвищену готовність сили нашої протиповітряної оборони", – додав Юрій Ігнат.

Військовий підтвердив, що частина з пошкоджених бортів російської авіації все ж не зможе виконувати ракетні обстріли України ще тривалий час.