СБУ відкрила кримінальну справу через витік "слів Буданова", – нардеп Костенко

Нещодавно в деяких ЗМІ з'явилася інформація, буцімто начальник ГУР МО Кирило Буданов на закритому засіданні Верховної Ради заявив про можливу загрозу для існування України. СБУ вже відкрила провадження за фактом витоку цієї інформації.

Про це розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

На думку нардепа, в Україні поки немає розуміння того, що є важливим, тож дехто "заради хайпу" намагається показати, що знає. Це питання державної безпеки, які коштують, зокрема, людських життів.

Костенко зазначив, що політичні лідери, які керують фракціями, повинні бути обізнані про ситуацію на вищому рівні, але не мають розголошувати цю інформацію журналістам.

Це правильно. Нехай розбираються, щоб більше не було таких ситуацій,

– сказав він.

Нагадаємо, у ГУР офіційно спростували приналежність заяви про "загрозу існування для України, якщо не буде переговорів" Буданову. Там закликали не поширювати неперевірену інформацію.

Сам Буданов відповів на ці чутки анекдотом про бабусь-пліткарок.