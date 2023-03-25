Ви – частина великої єдиної армії: Залужний і Зеленский потужно привітали СБУ з річницею

Служба безпеки України 25 березня відзначає свою 31 річницю. З цією нагодою спецслужбу привітали Зеленський, Залужний та Малюк. Бійці СБУ щодня разом із ЗСУ наближають нашу перемогу.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що СБУ бʼється з ворогом на фронті в найгарячіших точках, забезпечує кіберзахист, стабілізує ситуацію в деокупованих районах тощо

Важливо СБУ – 31: як змінилася українська спецслужба та яка її роль у повномасштабній війні

Зеленський зазначив, немає такого підрозділу СБУ, який не дав би нашій державі потрібних здобутків. Тому він вдячний за все.

Операції СБУ стали легендарними

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагадав, що СБУ виконує не тільки оперативно-бойові, а й бойові задачі, нищить ворога та техніку на всіх рубежах.

Контртерористичні, антидиверсійні, контррозвідувальні та військові операції, які ви проводите – вже стали легендарними,

– відзначив Залужний.

Він додав, завдяки бійцям СБУ російська агентура, колаборанти, диверсанти та інші зрадники отримують по заслугах.

СБУ наближає перемогу

Глава СБУ Василь Малюк зауважив, що 31-шу річницю створення СБУ знову відзначає зі зброєю в руках, захищаючи Батьківщину. Він зазначив, рік тому першочерговою метою було стримати ворога, а тепер – пришвидшити звільнення рідної землі.

Картина війни суттєво змінилася. Малюк наголосив, що в цьому є вагомий внесок СБУ, яка пліч-о-пліч із побратимами з ЗСУ наближає перемогу.