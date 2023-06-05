Шпигували за "центрами ухвалення рішень" у трьох областях: СБУ затримала групу агентів ФСБ

Служба безпеки України знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" на Вінниччині, Одещині та Дніпропетровщині. Вони були учасниками агентурної мережі ФСБ.

Мовиться про трьох людей. Також СБУ вдалось встановити особу їх російського "куратора".

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Що відомо про викриття агентів ФСБ

За завданням спецслужби Росії зловмисники шпигували за так званими "центрами ухвалення рішень". Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України,

– заявили в СБУ.

За кожне завдання російські агенти отримували від Кремля до 550 доларів на власні картки. В СБУ пояснили, що сума залежала від терміновості і якості виконаної "роботи".

На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили їм про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Якщо провину доведуть, то їм "світить" від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Де та як діяли зловмисники

Служба безпеки України встановила, що у Вінницькій області затримали місцевого мешканця, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії.

Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об'єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель,

– заявили в СБУ.

У Дніпропетровській області агент ФСБ з позивним "Грім":

малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу;

визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті;

щоб зібрати розвіддані, діяв "за легендою" безробітного – періодично влаштовувався на підсобні роботи біля або на території критичних об'єктів.

Окрім того, в Одесі затримали учасника російської агентурної мережі, який:

вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів. Для цього він намагався "в темну" використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців;

мав визначити GPS-координати військових об'єктів у районі обласного центру. Для цього об'їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

СБУ викрила трьох російських агентів / Фото Служби безпеки України

Останні викриття СБУ: коротко