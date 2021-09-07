СБУ викрила чорного археолога, який продавав зброю часів Другої світової

Служба безпеки України викрила чорного археолога у Кіровоградській області. Він продавав зброю часів Другої світової війни.

Житель Олександрії вирішив таким чином підзаробити. Крім того, він працював топменеджером однієї з автозаправних станцій.

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Зброю збували у кримінальному світі

За основним місцем роботи він – топменеджер однієї з автозаправних станцій. А в позаробочий час – чорний археолог,

– зауважили в СБУ.

Чоловік організував продаж раритету через зв'язки у кримінальному світі. У нього знайшли цілий склад зброї, була і холодна, і вогнепальна.



"Склад" зброї / Фото СБУ

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Текст публікації СБУ:

СБУ викрила чорного археолога, який продавав зброю часів ІІ Світової війни.

Такий "заробіток" знайшов собі мешканець Олександрії на Кіровоградщині. За основним місцем роботи він – топменеджер однієї з автозаправних станцій. А в позаробочий час – чорний археолог.

Через зв’язки у кримінальному світі він організував продаж раритетної зброї та боєприпасів.