СБУ викрила чорного археолога, який продавав зброю часів Другої світової
Джерело:СБУ
Служба безпеки України викрила чорного археолога у Кіровоградській області. Він продавав зброю часів Другої світової війни.
Житель Олександрії вирішив таким чином підзаробити. Крім того, він працював топменеджером однієї з автозаправних станцій.
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Зброю збували у кримінальному світі
За основним місцем роботи він – топменеджер однієї з автозаправних станцій. А в позаробочий час – чорний археолог,
– зауважили в СБУ.
Чоловік організував продаж раритету через зв'язки у кримінальному світі. У нього знайшли цілий склад зброї, була і холодна, і вогнепальна.
"Склад" зброї / Фото СБУ
Що відомо про схожі випадки
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Текст публікації СБУ:
СБУ викрила чорного археолога, який продавав зброю часів ІІ Світової війни.
Такий "заробіток" знайшов собі мешканець Олександрії на Кіровоградщині. За основним місцем роботи він – топменеджер однієї з автозаправних станцій. А в позаробочий час – чорний археолог.
Через зв’язки у кримінальному світі він організував продаж раритетної зброї та боєприпасів.