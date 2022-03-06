СБУ викрила ділків, які намагалися завезти в Україну контрабанду під виглядом гуманітарки

6 березня 2022 , 14:57
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Джерело:

Служба безпеки України

У той час як вся Україна об’єдналася і допомагає нашим військовим, є й такі, хто хоче нажитися на війні.

Так, сьогодні Служба безпеки України викрила ділків, які користуючись ситуацією, мали намір завезти в Україну контрабанду під виглядом гуманітарки.

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Ділки будуть покарані 

СБУ повідомляє, що завдяки оперативному втручанню, контрабанда таки стала реальною гуманітарною допомогою. Наразі фуру з солодощами та харчовими продуктами передали для потреб української армії.

Не допустимо зловживань на людському горі! Ділки будуть покарані,
– йдеться у зверненні СБУ. 

Контрабанда із солодощами – Відео СБУ 

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Автор: Юлія Бабич