СБУ викрила ділків, які намагалися завезти в Україну контрабанду під виглядом гуманітарки
6 березня 2022 , 14:57Читать новость на русском
Джерело:Служба безпеки України
У той час як вся Україна об’єдналася і допомагає нашим військовим, є й такі, хто хоче нажитися на війні.
Так, сьогодні Служба безпеки України викрила ділків, які користуючись ситуацією, мали намір завезти в Україну контрабанду під виглядом гуманітарки.
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Ділки будуть покарані
СБУ повідомляє, що завдяки оперативному втручанню, контрабанда таки стала реальною гуманітарною допомогою. Наразі фуру з солодощами та харчовими продуктами передали для потреб української армії.
Не допустимо зловживань на людському горі! Ділки будуть покарані,
– йдеться у зверненні СБУ.
Контрабанда із солодощами – Відео СБУ
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