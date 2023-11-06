Закупив неякісну форму: СБУ викрила ексзаступника Резнікова на розтраті майже 1 мільярда гривень

Служба безпеки України викрила у розтраті майже 1 мільярда гривень ексзаступника Міністра оборони України. Слідчі зібрали докази винуватості чиновника та оголосили йому про підозру.

В СБУ не називають імені заступника. Однак, імовірно, мова про ексзаступника Резнікова В'ячеслава Шаповалова – саме він був на посаді у 2021 – 23 роках. Зі своїми підлеглими Шаповалов закупив неякісну військову форму у приватної компанії на майже 1 мільярд гривень.

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"ЗСУ не можуть використовувати її, бо ця форма непридатна для експлуатації в холодну пору року та в умовах ведення інтенсивних бойових дій", – повідомляють в СБУ.

В'ячеславу Шаповалову повідомили дві підозри: за розтрату через зловживання службовим становищем, а також за перешкоджання ЗСУ.



СБУ викрила на розтраті ексзаступника Резнікова / Фото СБУ

За цими статтями про підозру повідомили також колишньому виконувачу обов'язків директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому.

Яке покарання передбачено

Зазначають, що обидва зловмисники перебувають під вартою. І Шаповалову, і Хмельницькому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Що цьому передувало