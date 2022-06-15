СБУ викрила фармкомпанію з Києва на фінансуванні бойовиків через аптечний бізнес у Донецьку

Росіяни намагаються фінансувати війну проти України не лише зі свого бюджету. Вони сподіваються й на свій бізнес колаборантів, які працюють на території України.

Деякі посіпаки окупантів намагаються замаскуватися під українців та фінансувати війну грошима наших людей. Наші спецслужби намагаються виявити усіх, хто працює в інтересах ворога.

Важливе Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів

Столична фармацевтична компанія фінансувала так звану "ДНР"

Служба безпеки України заблокувала діяльність компанії, яка працювала у столиці та фінансувала так звану "ДНР". Кошти окупантам надходили у вигляді "податків". Загалом бізнесмени профінансували ворога на 8 мільйонів гривень.

Терористи отримані зі столиці гроші витрачали на забезпечення своїх бойових формувань, які беруть участь у війні проти України. Зловмисниками виявилися двоє підприємців, які мали понад 50 аптек на території тимчасово окупованого Донецька. Для ведення незаконного бізнесу вони зробили "перереєстрацію" точок.

У ході обшуку столичного офісу бізнесменів правоохоронці знайшли докази їхньої фінансово-господарської діяльності у невизнаній квазіреспубліці. Їм вдавалося наповнювати "бюджет" так званої "ДНР" 4 роки.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, зараз слідство встановлює інших осіб, які причетні до незаконної фінансової оборудки в інтересах ворога, їхні матеріали виділили в окреме кримінальне провадження.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Як заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, російським окупантам не вдається просунутися на жодному напрямку попри те, що вони залучають до наступальних дій великі сили. Окрім того, росіяни дуже бояться спротиву, тому їхній бойовий дух далеко не на найвищому рівні.

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру російському пропагандисту. Він закликав чинити геноцид українців та виступав за повалення державного ладу в Україні.

Росіяни намагалися збрехати про тур іноземних журналістів тимчасово окупованими територіями, але це вийшло дуже жалюгідно. Вони навезли акторів з Азії, які самі ж видали намір пропагандистів.

Дивіться також – Пушилін цинічно збрехав про те, що окупанти знищили "Азовсталь" "на прохання людей": відео