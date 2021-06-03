СБУ викрила на Луганщині схрон бойовиків з протипіхотними мінами: фото

Служба безпеки України викрила в Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження. Схрон облаштували на горищі занедбаної будівлі на околиці міста Привілля.

У схованці виявили так звану протипіхотну "міну-жабу", яка заборонена Оттавською конвенцією 1997 року. Її облаштували проросійські бойовики ще влітку 2014 року.

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Що вилучили правоохоронці

Знайдені засоби ураження оперативники вилучили та знищили у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС. Зокрема, мовиться про:

5 гранатометних пострілів РПГ-22;

4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;

1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72;

2 протитанкові міни ТМ-62;

6 ручних гранат різних модифікацій;

6 гранатометних пострілів ВОГ;

1 окопний заряд.



Оперативники виявили схрон бойовиків / Фото СБУ

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