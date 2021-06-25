СБУ викрила мережу інтернет-ботів, які працювали на російські спецслужби: фото
Джерело:СБУ
СБУ викрила агітаторів, які організували цілу міжрегіональну мережу. Вони діяли на замовлення іноземних спецслужб та поширювали заклики до повалення конституційного ладу та зміни державного кордону України.
Слідчі провели обшуки у пропагандистів. Вони знайшли комп'ютерну техніку, обладнання та електронні носії. На них – докази злочинної дільяності.
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Про підозру повідомили 8 інтернет-ботам
Поки що про підозру повідомили 8 учасникам угруповання. Мовиться про злочини проти нацбезпеки. Ще 2 вже засудили до позбавлення волі.
Де виявили зловмисників:
- У Києві: уродженець Донеччини агітував до повалення державної та влади та вступу до лав бойовиків. Він використовував власні акаунти у соцмережах.
- У Маріуполі: місцевий житель поширював через персональні сторінки публікації про зміну держкордону та агресивну війну.
- У Сумській області: повідомлено про підозру жителю Путивля. Він поширював у мережі заклики до повалення конституційного ладу.
- На Черкащині: викрили інтернет-агітатора, який закликав захопити державну владу та розправитись з високопосадовцями. До зміни кордонів агітувала і мешканка регіону.
- У Закарпатській області: заблоковано інтернет-активність двох місцевих жителів. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики до відокремлення окремих територій України, де компактно проживають національні меншини.
- На Вінниччині: засудили зловмисника, якого українська спецслужба викрила на агітації до дій проти територіальної цілісності нашої держави.
Дивіться фото з обшуків:
Чиновники хотіли продати секретні військові розробки
Зазначимо, що у червні 2021 СБУ викрила чиновників, які хотіли продати секретні оборонні розробки. Матеріали стосувались військового кораблебудування. Інформацію оцінили у 2 мільйони доларів. До схеми причетні кілька колишніх та чинних працівників одного з оборонних підприємств.