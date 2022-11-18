СБУ закрила масштабне онлайн-казино: вивело в Росію 3 мільярди гривень
Джерело:СБУ
Кіберфахівці СБУ викрили та блокували масштабне онлайн-казино. Його створили в Україні росіяни.
Незаконне онлайн-казино вдалося ліквідувати. Зловмисники вивели в Росію приблизно 3 мільярди у гривневому еквіваленті.
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СБУ викрила російське онлайн-казино
Співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ встановили, що до злочинної організації входили громадяни України та українці та росіяни. Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли громадяни країни-агресорки. Українці ж відповідали за:
- пошук офісів та обслуговчого персоналу,
- рекламну підтримку,
- облаштування комп’ютерної техніки та авторизацію клієнтів віртуального казино;
- моніторинг платежів;
- налагодження інфраструктури, необхідної для роботи онлайн-казино.
Проаналізувавши платіжні операції, слідчі встановили, що за період функціонування злочинної організації з території України до Росії через криптоперекази вивели майже 3 мільярди гривень.
Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.
Дивіться фото з місця обшуку / Фото СБУ
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Зловмисникам повідомили про підозру
Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України та 5 – Росії, повідомили про підозру за:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
- незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.
Наразі слідчі розв'язують питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів. Досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних триває.
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Коротко про інші викриття СБУ
- Контррозвідка СБУ 17 листопада затримала агента російської розвідки, який коригував терористичні удари окупантів по Вінниччині. Також він збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони в області.
- За 2 дні до цього Служба безпеки України відкрила провадження проти Києво-Печерської лаври. Там вирішили помолитись за країну-агресорку.
- Також СБУ спіймали бойовика на Херсонщині, який стріляв у мирних людей. Окрім стрілянини, він погрожував людям, що вб'є їх.
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