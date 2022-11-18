СБУ закрила масштабне онлайн-казино: вивело в Росію 3 мільярди гривень

Кіберфахівці СБУ викрили та блокували масштабне онлайн-казино. Його створили в Україні росіяни.

Незаконне онлайн-казино вдалося ліквідувати. Зловмисники вивели в Росію приблизно 3 мільярди у гривневому еквіваленті.

Цікаво Хотів створити кримінальне угруповання: в Тернополі затримала небезпечного злочинця з Кавказу

СБУ викрила російське онлайн-казино

Співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ встановили, що до злочинної організації входили громадяни України та українці та росіяни. Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли громадяни країни-агресорки. Українці ж відповідали за:

пошук офісів та обслуговчого персоналу,

рекламну підтримку,

облаштування комп’ютерної техніки та авторизацію клієнтів віртуального казино;

моніторинг платежів;

налагодження інфраструктури, необхідної для роботи онлайн-казино.

Проаналізувавши платіжні операції, слідчі встановили, що за період функціонування злочинної організації з території України до Росії через криптоперекази вивели майже 3 мільярди гривень.

Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

Дивіться фото з місця обшуку / Фото СБУ

Актуально Кремль хотів створити "республіки" в західних областях: СБУ повідомила про підозру росіянину

Зловмисникам повідомили про підозру

Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України та 5 – Росії, повідомили про підозру за:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі слідчі розв'язують питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів. Досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних триває.

До теми СБУ оголосила підозру "міністру охорони здоров'я" Криму: як зрадник допомагав напасти на Південь

Коротко про інші викриття СБУ

Контррозвідка СБУ 17 листопада затримала агента російської розвідки, який коригував терористичні удари окупантів по Вінниччині. Також він збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони в області.

За 2 дні до цього Служба безпеки України відкрила провадження проти Києво-Печерської лаври. Там вирішили помолитись за країну-агресорку.

Також СБУ спіймали бойовика на Херсонщині, який стріляв у мирних людей. Окрім стрілянини, він погрожував людям, що вб'є їх.

Варто подивитися – СБУ затримали нардепа ОПЗЖ, який вчиняв терор на Херсонщині: відео