СБУ закрила масштабне онлайн-казино: вивело в Росію 3 мільярди гривень

18 листопада 2022 , 16:55
Читать новость на русском

Джерело:

СБУ

Кіберфахівці СБУ викрили та блокували масштабне онлайн-казино. Його створили в Україні росіяни.

Незаконне онлайн-казино вдалося ліквідувати. Зловмисники вивели в Росію приблизно 3 мільярди у гривневому еквіваленті.

Цікаво Хотів створити кримінальне угруповання: в Тернополі затримала небезпечного злочинця з Кавказу

СБУ викрила російське онлайн-казино

Співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ встановили, що до злочинної організації входили громадяни України та українці та росіяни. Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли громадяни країни-агресорки. Українці ж відповідали за:

  • пошук офісів та обслуговчого персоналу,
  • рекламну підтримку,
  • облаштування комп’ютерної техніки та авторизацію клієнтів віртуального казино;
  • моніторинг платежів;
  • налагодження інфраструктури, необхідної для роботи онлайн-казино.

Проаналізувавши платіжні операції, слідчі встановили, що за період функціонування злочинної організації з території України до Росії через криптоперекази вивели майже 3 мільярди гривень.

Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

Дивіться фото з місця обшуку / Фото СБУ

Актуально Кремль хотів створити "республіки" в західних областях: СБУ повідомила про підозру росіянину

Зловмисникам повідомили про підозру

Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України та 5 – Росії, повідомили про підозру за:

  • створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
  • незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі слідчі розв'язують питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів. Досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних триває.

До теми СБУ оголосила підозру "міністру охорони здоров'я" Криму: як зрадник допомагав напасти на Південь

Коротко про інші викриття СБУ

Варто подивитися – СБУ затримали нардепа ОПЗЖ, який вчиняв терор на Херсонщині: відео

 

Автор: Ольга Котів