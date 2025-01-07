Київський адвокат керував агентурною мережею ФСБ: учасники стежили за посадовцями й волонтерами

У Києві, Дніпрі та Одесі діяла мережа ФСБ Росії. Агенти шпигували за посадовцями міжнародних організацій та волонтерами.

У вівторок, 7 січня, Служба безпеки України повідомила про затримання в Києві керівника агентурної групи разом із його спільниками, передає 24 Канал.

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Як діяла агентурна група

Російська спецслужба дистанційно завербувала київського адвоката. Уже він залучив до завдання свою сестру та кількох спільників із різних регіонів України.

Збір інформації проводився про місця перебування, номери автомобілів і маршрути руху посадовців, які відповідають за постачання озброєння з-за кордону.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, слідкували також за керівником одного з провідних волонтерських фондів та співробітниками Спеціальної моніторингової місії ООН в Україні.

За наказом ворога учасники агентурної групи стежили за "об'єктами", використовуючи оптичні прилади. Зокрема, їхній керівник облаштовував спостережні пункти з біноклем на дахах будинків навпроти офісів.

Він же збирав і узагальнював дані, а потім надсилав єдиний звіт російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ.

За даними СБУ, фігуранти також займалися коригуванням ракетних ударів по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

Оголошено підозру в державній зраді

Під час обшуків у затриманих вилучили 15 мобільних телефонів, оптичні прилади та флешносії з доказами їхньої злочинної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

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Зараз підозрювані знаходяться під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Спецоперацію провели за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

До слова, напередодні СБУ затримала чотирьох учасників агентурної мережі російських спецслужб. Вони планували здійснити кривавий теракт на Київщині, щоб посіяти хаос серед українських військових.