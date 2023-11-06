Готував удари по енергетиці й залізниці: СБУ викрила чергового агента ФСБ

Служба безпеки України викрила російського агента, який займався підготовкою до атак на об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області. Зрадник також розвідував локації залізничних станцій, які могли використовувати для перевезення озброєння.

Російський агент збирав точні координати та передавав їх до російської ФСБ. Він вів листування з "куратором" через анонімну поштову скриньку.

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Готував удари по об'єктах Укрзалізниці

Для свого "куратора" російський агент розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової. Крім того, чоловік також шукав інформацію про розташування ключових електропідстанцій Вінниччини та їхній технічний стан.

Як повідомили в СБУ, отримані дані зрадник мав передати ФСБ через анонімну поштову скриньку. У своєрідному "звіті" російський агент мав надати точні координати та фото об'єктів з прив'язкою до місцевості й текстовими роз'ясненнями.

Затриманий зізнався, що російські військові планували завдати ударів по критичній інфраструктурі ракетами та дронами-камікадзе.

У разі успіху ворожої операції російська спецслужба "гарантувала" своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тисяч рублів. Кошти мали надійти на його банківську картку. Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався на те, що ФСБ "евакуює" його на територію Росії,

– розповіли деталі в СБУ.

Затримати зрадника вдалося на етапі збору розвідданих для передачі їх окупантам. Ним виявився 57-річний мешканець Хмільницького району Вінницької області. СБУ також встановила, що ФСБ завербувала чоловіка у травні 2023 року через російську соцмережу "Однокласники".

Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, наразі він перебуває під вартою.

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