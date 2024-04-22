Вихваляв Путіна під час літургій: СБУ викрила настоятеля храму на Хмельниччині

22 квітня 2024, 16:34
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Джерело:

СБУ

Служба безпеки України викрила чергового священника-зрадника. Він вихваляв кремлівського диктатора перед вірянами та підтримував війну.

Йдеться про настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП). Священник докладав зусиль, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь Росії.

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"Велич" Путіна та "громадянський конфлікт"

Напад Росії на Україну настоятель храму очікувано називав "громадянським конфліктом". "Діставалось" від священника також і парафіянам інших релігійних громад.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв путіна та звинувачував у війні українську владу,
– повідомляють в СБУ.

Ба більше, клірик є активним користувачем "Вконтактє", де він поширював російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі.

Священнослужителю-зраднику вже повідомили про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та виправдовуванні збройної агресії Росії.

Тепер йому загрожує до 5 років за ґратами.

СБУ знешкодила одну із найбільших мереж ФСБ-УПЦ МП

  • Служба безпеки України у березні 2024 року СБУ знешкодила одну з найбільших мереж ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ МП.
  • До угрупування входило більш ніж 15 учасників. Вони розповсюджували прокремлівські наративи й провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати ситуацію в країні й розпалювали релігійну ненависть. 
  • Організація мала чітку ієрархію та функціональний розподіл, підтримувала постійний зв'язок з найбільшими російськими ЗМІ, тому миттєво використовували їх матеріали для поширення відомого російського наративу щодо України.
  • Деяких "агентів у рясах" вже затримали один із них – очільник столичного храму УПЦ МП.
Автор: Поліна Буянова