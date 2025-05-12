Угорська агентура на Закарпатті: яку мету вона переслідувала

СБУ повідомила про викриття мережі шпигунів воєнної розвідки Угорщини, яка діяла у Закарпатській області. Завданням осередку був збір інформації, зокрема про настрої населення, якщо в регіон зайдуть угорські війська. Гіпотетично претендувати на території України хтось міг лише в ситуації невизначеності, у 2022 році.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії Віталій Дячук, додавши, що тоді не було зрозуміло, якими силами наступає Росія та чи вистоїть Київ. Він не стверджує, що тоді був якийсь розрахунок в Угорщини, хоча заявлялось про перегрупування угорських військ, дані щодо цього суперечливі.

Дивіться також "Цікаво інше": Тимочко припустив, що за угорська агентура працювала на Закарпатті

Що становить собою угорська розвідка?

Зараз, коли українська армія одна з найпотужніших у світі, а населення України найбільш згуртоване за свою історію, аналітик сумнівається, що якісь територіальні претензії з боку Угорщини сьогодні можливі. Наразі, на його думку, більше мовиться про політичний вплив.

Він є на внутрішньому рівні Угорщини, аби показати, що це сильна країна і відстоює власні інтереси. Це робиться для того, аби грати на відносинах у трикутнику Угорщина – ЄС – Україна. Угорщина прагне бути самостійним гравцем у світовій політиці,

– озвучив Дячук.

Угорська розвідка складається з кількох гілок. Наразі точно невідомо, агентів якої із них затримала СБУ: чи це інформаційне бюро, чи нацбезпекова служба. Вони приблизно однакові за своїми функціями та чисельністю штату, до тисячі людей, але мають різне підпорядкування.

Інформаційне бюро підпорядковується МЗС, а військова нацбезпекова служба – міністерству оборони. Обидві служби зосереджені на зовнішній розвідці, контррозвідці, але інформаційне бюро більше націлене на моніторингу ситуації з угорськими нацменшинами за кордоном, зокрема в Україні, Словаччині, Сербії.

"Ця структура вже потрапляла в поле зору зі скандалами щодо використання шпигунського обладнання Pegasus для стеження за журналістами", – нагадав Дячук.

Аналітик зауважив, що йому було цікаво спостерігати за реакцією Угорщини в нинішній ситуації. Як правило, коли викривають агентів, то держава, чиї вони були, про це не говорить, уникає публічності. Однак Угорщина, як наголосив Дячук, пішла на відкритий конфлікт, виславши з країни українських дипломатів. Наша держава відреагувала і вислала відповідно угорських.