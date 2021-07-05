Катували українських військових: СБУ викрила ватажків "батальйону Восток"

5 липня 2021 , 15:43
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Джерело:

СБУ

Контррозвідка СБУ викрила бойовиків з окупованої Донеччини, яким інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Окрім того, окупантів підозрюють у катуваннях українських воїнів.

Двоє бійців "Батальйону Восток" чинили збройний супротив силам АТО та ООС. Окрім того, викриті жорстоко поводились із полоненими українськими героями. 

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Зокрема, застосовували до них фізичний і психологічний тиск, а також – не надавали медичної допомоги пораненим.

Двоє мешканців Донеччини у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на посадах командирів підрозділу так званого Батальйону Восток, вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове,
– розповіли у СБУ.

За даними СБУ, ватажки наразі переховуються від українських правоохоронних органів на окупованих територіях. 

Зверніть увагу! Жертвами катувань від початку війни на Донбасі стали понад 4 тисячі людей.

Зловмисникам інкримінують:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • участь у терористичній групі чи терористичній організації;
  • участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;
  • порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

СБУ виявила схрон боєприпасів

  • Влітку 2021 року СБУ виявила два схрони з боєприпасами на території Донбасу.
  • Зокрема, там виявили 6,5 кг тротилу; ручну осколкову гранату та запал до неї; гранатометний постріл ВОГ-25; набої для стрілецької зброї.
  • За даними фахівців, ватажки бойовиків обладнали цей схрон під час збройного спротиву силам антитерористичної операції влітку 2014 року.
Автор: Мар'яна Бекало