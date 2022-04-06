СБУ викрила ворожих коригувальників і колаборанта, який готував "списки" на знищення українців

Служба безпеки України продовжує активно протидіяти посіпакам ворожих окупантів. Наші спецслужби провели ряд чергових затримань колаборантів та ворожих агентів.

Службі безпеки України вдалося нейтралізувати мережу ворожих коригувальників. Окрім того, було затримано колаборанта, який готував "списки" українців, яких планували убити.

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Затримання ворожих посіпак

У Дніпропетровській області СБУ викрила агента, який збирав дані про розташування важливих об'єктів та військових частин.

У Сумах агентом спецслужб ворога виявився голова однієї з міських ГО. Він намагався передати окупантам списки бійців територіальної оборони та місцевих патріотів. Ще двох ворожих інформаторів затримано на Донеччині.

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