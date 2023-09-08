Серед затриманих – посадовець ВЛК: в Україні викрили схеми виїзду за кордон у трьох областях

В Україні діють схеми незаконного виїзду за кордон для військовозобов'язаних, однак СБУ працює над тим, щоб їх викривати. Зокрема, 8 вересня вдалося згорнути таку діяльність у трьох областях.

У Львівській, Черкаській та Сумській областях службовці СБУ ліквідували нові схеми ухилення від призову. Зокрема, серед затриманих – посадовець ВЛК.

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Вартість "послуг" становила до 7 тисяч доларів

З одного ухилянта організатори схеми могли взяти до 7 тисяч доларів. Сума залежала від регіону і терміновості "розвязання питання".

У Черкаській області

У обласному центрі затримали представника військово-лікарської комісії. За хабарі посадовець обіцяв "допомогу" в оформленні статусу волонтера для подальшого виїзду за кордон нібито для перевезення гумдопомоги.

У Сумській області

Працівники СБУ ліквідували схему незаконного виїзду за межі України як водіїв міжнародних вантажних рейсів.

Після одержання грошей зловмисники оформляли своїх клієнтів до "штату" спеціально створених підприємств – перевізників, які здійснювали перевезення за кордон.

Їх затримали на спробі переправити через кордон 8 "далекобійників" з фейковими документами.

У Львівській області

Кримінальник створив фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень та від її імені намагався налагодити виїзд ухилянтів за кордон "для переправлення комерційних вантажів". До незаконної діяльності він залучив трьох спільників.

За всіма викритими фактами триває розслідування.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

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