Серед затриманих – посадовець ВЛК: в Україні викрили схеми виїзду за кордон у трьох областях
Джерело:СБУ
В Україні діють схеми незаконного виїзду за кордон для військовозобов'язаних, однак СБУ працює над тим, щоб їх викривати. Зокрема, 8 вересня вдалося згорнути таку діяльність у трьох областях.
У Львівській, Черкаській та Сумській областях службовці СБУ ліквідували нові схеми ухилення від призову. Зокрема, серед затриманих – посадовець ВЛК.
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Вартість "послуг" становила до 7 тисяч доларів
З одного ухилянта організатори схеми могли взяти до 7 тисяч доларів. Сума залежала від регіону і терміновості "розвязання питання".
- У Черкаській області
У обласному центрі затримали представника військово-лікарської комісії. За хабарі посадовець обіцяв "допомогу" в оформленні статусу волонтера для подальшого виїзду за кордон нібито для перевезення гумдопомоги.
- У Сумській області
Працівники СБУ ліквідували схему незаконного виїзду за межі України як водіїв міжнародних вантажних рейсів.
Після одержання грошей зловмисники оформляли своїх клієнтів до "штату" спеціально створених підприємств – перевізників, які здійснювали перевезення за кордон.
Їх затримали на спробі переправити через кордон 8 "далекобійників" з фейковими документами.
- У Львівській області
Кримінальник створив фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень та від її імені намагався налагодити виїзд ухилянтів за кордон "для переправлення комерційних вантажів". До незаконної діяльності він залучив трьох спільників.
За всіма викритими фактами триває розслідування.
Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.
Ухилянти на кордоні: останні новини
- Миколаївський обласний центр психічного здоров’я допомагав військовозобов'язаним чоловікам ухилятися від мобілізації за хабарі. У цій справі виявився замішаним не тільки директор, а й його підлеглі. Лікарі з психлікарні виготовляли липові довідки про непридатність до військової служби. Вони вигадували психічні хвороби. Ухилянти платили їм по 1 500 доларів, щоб мати підстави для зняття з військового обліку в районних ТЦК. Щомісяця працівники медзакладу оформлювали підроблені документи на суму в понад 100 000 доларів.
- У Хмельницькій області повідомили про підозру офіцеру ТЦК та СП. Він за 2 тисячі доларів обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії. У Офісі генпрокурора розповіли, що посадовця вже відсторонили від посади. Також йому обрали запобіжний захід.
- У столиці затримали начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Його звинувачують у тому, що він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон України. Також затриманий є начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Тепер йому загрожує позбавлення волі.