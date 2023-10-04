Працювали на Росію, продавали зброю і дитячу порнографію: СБУ викрило понад 60 служителів УПЦ МП
Джерело:СБУ
Служба безпеки продовжує роботу з виявлення в Україні ворожих агентів та криміналітету у релігійному середовищі. З початку вторгення правоохоронці затримали понад 60 кліриків, які підпорядковувалися Московському патріархату.
Серед низ були колаборанти, які працювали з окупантами, служителі, які продавали зброю та дитячу порнографію. Окремі послідовники УПЦ МП активно сповідували релігію "руського міра" та навіть мали паспорти держави-терориста.
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Вплив Москви у релігійному середовищі
З 24 лютого СБУ відкрила 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 були митрополитами церкви.
З усіх справ 20 стосуються держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Також 18 проваджень відкриті за фактом публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.
Підозру повідомили 26 священникам УПЦ МП, з яких 19 вже отримали вирок. Правоохоронці також забрали українське громадянство у 19 кліриків, які мали російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи. Також двох агентів Кремля у рясах вдалося обміняти на українських військових, які опинилося у російському полоні.
Обмінний фонд поповнив, зокрема, настоятель Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ МП, який у квітні 2022 року здавав окупантам українських партизанів. За матеріалами справи він отримав 12 років в'язниці, однак разом з іншими загарбниками його обміняли на 63 захисників України.
Також обміняли клірика Горлівської єпархії УПЦ МП, який після захоплення Лимана спонукав людей обрати нову окупаційну "владу". Перед цим суд призначив йому 7 років позбавлення волі.
СБУ наголосило, що тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни.
УПЦ МП в Україні: останні новини
- У Луцьку релігійна громада УПЦ МП переходить до ПЦУ, що стало першим подібним фактом з початку повномасштабного вторгнення. Настоятель храму назвав це "єднанням" та додав, що вони зберігатимуть свою ідентичність та залишаються у старому стилі.
- У Херсоні СБУ спільно з поліцією затримали священника УПЦ МП, який торгував російською зброєю. Він намагався продати два переносних зенітно-ракетних комплекси Ігла з комплектуючими.
- СБУ викрила церковника УПЦ МП, який є кумом дружини Медведчука Оксани Марченко. Він хрестив дитину депутата Закарпатської облради від забороненої ОПЗЖ. Щодо нього СБУ також відкрило провадження за фактом пропаганди комунізму.