СБУ викрила нові "схеми для ухилянтів":  серед фігурантів – мобілізований депутат

СБУ разом з поліцією викрили 4 схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах. Вони діяли на Одещині, Тернопільщині, Прикарпатті та Черкащині.

За свої послуги фігуранти хотіли 12 тисяч доларів. Серед фігурантів – голова районної військово-лікарської комісії та мобілізований депутат сільради.

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Що відомо про викриту схему ухилянтів

Служба безпеки України затримала в різних регіонах всіх організаторів оборудок.

За гроші фігуранти пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила до 12 тисяч американських доларів,

– розповіли в СБУ.

За даними Служби безпеки, у різних регіонах схеми діяли по-різному. Зокрема, у Тернопільській області заблокували канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради. За даними слідства:

після початку повномасштабного вторгнення Росії депутата мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони;

під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників;

на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників; на підставі цих підроблених листів потенційних призовників вносили до системи "Шлях";

після цього ухилянти безперешкодно виїжджали за кордон.

В Одеській області затримано голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я,

– розповіли в СБУ.

За їхніми даними, підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним був лікар-травматолог з місцевої лікарні – його СБУ затримала ще на початку 2024 року.

На Прикарпатті нейтралізували злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Зловмисники переправляли ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску. Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону", – заявили в СБУ.

Окрім того, на Черкащині затримали засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

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