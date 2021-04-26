СБУ виявила міжрегіональне злочинне угрупування: шокуючі фото з затримання та обшуків ділків

Читать новость на русском

Служба безпеки України спіймала міжрегіональну групу злочинців. Вони займались незаконним переправленням іноземців та українців до країн Євросоюзу.

Джерело:

СБУ

Злочинці виготовляли підроблені паспорти європейських держав, а також трудові контракти. Цим вони займались протягом 3 останніх років. 

Цікаво "Вигода" у 600 тисяч гривень: на Буковині СБУ викрила корупційну схему

Детально про злочинну схему

На місяць злочинці мали від 5 до 10 клієнтів. Підроблений паспорт у них коштував 2,5 тисячі доларів, а трудовий контракт – від 600 до 800 доларів.


При обшуках конфіскували гроші та підробні документи / Фото СБУ

Що виявили при обшуках

Правоохоронці обшукали домівки учасників угрупування, а також приміщення, де виготовляли та виробляли фальшиві документи у Черкаській та Закарпатській областях. Під час обшуків вилучили: 

  • підроблені паспорти і трудові контракти;
  • засоби зв'язку та чорнові записи;
  • готівку, начебто отриману за злочин.


У ділків було чимало готівки / Фото СБУ

Ділка спіймали "на гарячому"

Організатора злочинної системи затримали "на гарячому" на Київщині. Він передавав іноземцям 2 підроблені паспорти ЄС. Наразі про підозру повідомили 2 учасникам угрупування.


Чоловіка спіймали на гарячому / Фото СБУ


Речі організатора угрупування обшукали / Фото СБУ
 