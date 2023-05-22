Називав ПЦУ "сатанинською": митрополиту УПЦ МП з Буковини вручили підозру
Джерело:СБУ
СБУ у Чернівцях викрила ще одного ворога України. Настоятелю Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП) інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі.
Відомо, що під час проведення літургій митрополит зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України. В СБУ додають, що у своїх висловлюваннях священник називав ПЦУ "церквою антихриста" та "сатанинською".
Дивіться також Світить до 15 років в'язниці: відоме ім'я російського генерала, який віддав наказ знищити "Мрію"
Яка відповідальність загрожує митрополиту
За даними слідства, такими діями священник УПЦ МП ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика.
Таким чином, фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 8500 гривень або обмеженням волі до 5 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
СБУ викриває зрадників: останні новини
- У Запоріжжі Служба безпеки затримала колишнього правоохоронця, якого у 2009 році звільнили з органів МВС України за корупцію. Зловмисник хотів приєднатись до вагнерівців.
- Крім того, тіктокер з Кіровоградщини вирішив не лише зафільмувати, а й "злити" у соцмережу відео руху військової техніки ЗСУ на Черкащині. Це відео переглянули понад пів мільйона користувачів, зокрема, з Росії.
- Чоловікові уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Порушення цієї статті карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.