СБУ встановила деталі підриву росією Північно-Кримського каналу: що там насправді сталось

СБУ ідентифікувала двох російських військовослужбовців, які причетні до захоплення Каховської ГЕС та підриву споруд Північно-Кримського каналу.

Служба безпеки України встановила хронологію злочинів російських військових проти цивільного населення на ключових об’єктах життєзабезпечення Херсонщини, а саме на Каховській ГЕС і Північно-Кримському каналі.

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СБУ ідентифікувала двох воєнних злочинців

Служба безпеки встановила особистості двох російських військових, які віддали злочинні накази й командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.. Це:

Заступник командувача Чорноморського флоту росії з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Міхаїл Ясніков;

Командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник Дмітрій Марков.

Що встановили слідчі

24 лютого військові російські військові із застосуванням важкого озброєння захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал. Крім цього, вони унеможливили функціонування гідроелектростанції у штатному режимі й зруйнували автодорожній міст, тим самим позбавили об’єкт життєво необхідної логістики.

Також окупанти підірвали низку споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.

Слідчі СБУ встановили, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.

Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах. За матеріалами СБУ зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт направили до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.

Нагадаємо, що усіх причетних до цієї справи оголосили у міжнародний розшук. Про це напередодні повідомили в Офісі генпрокурора.

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