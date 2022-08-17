СБУ встановила деталі підриву росією Північно-Кримського каналу: що там насправді сталось
СБУ ідентифікувала двох російських військовослужбовців, які причетні до захоплення Каховської ГЕС та підриву споруд Північно-Кримського каналу.
Служба безпеки України встановила хронологію злочинів російських військових проти цивільного населення на ключових об’єктах життєзабезпечення Херсонщини, а саме на Каховській ГЕС і Північно-Кримському каналі.
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СБУ ідентифікувала двох воєнних злочинців
Служба безпеки встановила особистості двох російських військових, які віддали злочинні накази й командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.. Це:
- Заступник командувача Чорноморського флоту росії з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Міхаїл Ясніков;
- Командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник Дмітрій Марков.
Що встановили слідчі
24 лютого військові російські військові із застосуванням важкого озброєння захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал. Крім цього, вони унеможливили функціонування гідроелектростанції у штатному режимі й зруйнували автодорожній міст, тим самим позбавили об’єкт життєво необхідної логістики.
Також окупанти підірвали низку споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.
Слідчі СБУ встановили, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.
Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах. За матеріалами СБУ зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни,
– мовиться у повідомленні СБУ.
Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт направили до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.
Нагадаємо, що усіх причетних до цієї справи оголосили у міжнародний розшук. Про це напередодні повідомили в Офісі генпрокурора.
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