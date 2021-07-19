"Всадити 2 кулі у руку і ногу": СБУ встановила відповідальних за замах на заступника голови АРМА

Служба безпеки України викрила осіб, відповідальних за замовний напад на заступника голови АРМА Володимира Павленка. Їм вже оголошено про підозру.

За попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб. Двоє із них – вихідці із кримінальних кіл.

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Під час розслідування встановили, що замовники вимагали у виконавців не вбивати заступника голови АРМА, а налякати його через нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За показаннями затриманих, спочатку від них вимагали побити та відрізати Володимиру Павленку вухо чи палець, а потім це "завдання" замінили на "всадити 2 кулі у руку і ногу",

– зазначили у СБУ.

Служба безпеки України встановила відповідальних за напад на заступника голови АРМА / Фото СБУ



Для успішного виконання замовлення виконавцю надали всю необхідну інформацію про потерпілого, зокрема інформацію про:

особу посадовця;

спосіб його життя;

транспортні засоби;

адресу проживання;

місце роботи;

графік та маршрут руху;

іншу персональну інформацію.

Окрім цього, виконавцю виплатили аванс у сумі 10 тисяч доларів. Решту коштів він мав отримати після здійснення нападу.

У ході імітування обстановки злочину була підтверджена версія слідства: виконавець дістав зброю та здійснив імітацію пострілів у потерпілого,

– додали у Службі безпеки України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Напад на Павленка: що відомо

Про напад на Павленка в Агентстві з розшуку та менеджменту активів повідомили 4 червня.

Інцидент стався 2 червня біля дому заступника голови АРМА, зловмисникам тоді вдалося втекти.

Володимира Павленка госпіталізували, а його стан оцінювали як середнього ступеня тяжкості.

Організаторам вчинення кримінального правопорушення 16 липня повідомили про підозру та провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів у Києві та Одесі з метою відшукання та вилучення доказів їх причетності до організації злочину.

СБУ викрила нападників на заступника голови АРМА: дивіться відео