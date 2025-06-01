СБУ втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою: деталі унікальної операції
- СБУ втретє вразила Кримський міст, цього разу під водою, замінувавши опори й активувавши вибухові пристрої 3 червня.
- Вибух пошкодив підводні підпірки, залишивши міст в аварійному стані; жертв серед цивільного населення немає.
Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст. Цього разу це вдалося зробити під водою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ. Згідно з оприлюдненою інформацією, ця операція тривала декілька місяців.
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Що відомо про спецоперацію
Зазначається, що агенти СБУ замінували опори Кримського моста, після цього у вівторок, 3 червня, о 04:44 активували перший вибуховий пристрій. Минулося без жертв серед цивільного населення.
Внаслідок цього сильно пошкоджено на рівні дна підводні підпірки, і цьому посприяли 1,1 тисячі кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. Фактично наразі міст перебуває в аварійному стані.
За даними СБУ, операцією керував голова служби, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Він також прокоментував успішне ураження об'єкта.
Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам Росії немає місця на території нашої держави,
– заявив він.
Кадри ураження Кримського моста: дивіться відео
Малюк наголосив, що цей об'єкт є абсолютно законною ціллю, особливо на тлі того, що росіяни використовували його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ на фронті в Україні.
"Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", – резюмував він.
Нещодавно СБУ здійснила іншу унікальну операцію
- Служба безпеки України 1 червня провела безпрецедентну й унікальну спецоперацію з одночасного ураження 4 військових аеродромів у тилу Росії, де дислокується авіація агресора.
- Глава СБУ Василь Малюк заявив, що унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак. Серед них – А-50, Ту-95, Ту-22М3 й Ту-160. Завдання щодо знищення ворожих бомбардувальників поставив президент.
- Спецоперацію "Павутина" готували понад 1,5 року. Василь Малюк очолював робочу команду. Дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4 військових аеродромах Росії, – "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".