"Мігранти" нападали зі сніжками: СБУ показала навчання поблизу Білорусі

На Волині біля білоруського кордону пройшли навчання для координації дій на випадок спроби мігрантів прорватися на територію України. До тренувань доєдналася Служба безпеки України.

Українські спецпризначенці взяли участь у спільній міжвідомчій операції "Полісся". Вона повністю спрямована на відбиття можливої навали мігрантів.

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Умови навчань були максимально наближеними до реальних

До навчань, крім СБУ, долучилися представники національної поліції, Держприкордонслужби, Нацгвардії та виконавчої й місцевої влади.

За легендою, на територію України прибула група диверсантів для подальшої допомоги мігрантам, які в той час намагаються прорвати державний кордон. Під час операції правоохоронцям вдалося виявити "диверсантів" та зупинити "мігрантів". Ті, як видно із відео, кидали у силовиків сніжками.

Під час навчань використовували й техніку, зокрема безпілотники. Таким чином різні структури змогли відпрацювати єдиний механізм протидії навалі мігрантів з Білорусі.

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