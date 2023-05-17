СБУ заблокувала онлайн-камер, які "засвітили" роботу ППО під час удару по Києву

Під час російських ударів по Києву онлайн-камери "засвітили" роботу українського ППО. Після цього Служба безпеки України заблокувала їх.

Речник Артем Дехтяренко повідомив 17 травня, що це питання вирішили кіберфахівці Служби безпеки України. Відомо, що камери належали комерційним структурам в столиці.

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Що відомо про блокування роботи онлайн-камер

Кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони,

– заявили в СБУ.

Артем Дехтяренко розповів, що за даними слідства:

виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур;

доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в ютуб.

"Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", – пояснили в СБУ.

СБУ викрила 6 блогерів, які знімали роботу ППО

Служба безпеки України викрила блогерів, які знімали роботу української ППО у ніч проти 16 травня, коли Росія завдала масованого удару по Києву. Мовиться про шістьох осіб.

У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах,

– розповів Дехтяренко.

За його даними, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Так вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи нашої протиповітряної оборони. Адже буквально за декілька хвилин ці відео "підхопили" численні телеграм-канали, російські пропагандистські пабліки. Серед них були й інтернет-ресурси, які контролюють спецслужби Росії.

Блогери, яких викрила СБУ / Фото Служби безпеки України

Слідчі Служби безпеки України:

під час невідкладних слідчих дій вдома у фігурантів вилучили мобільні телефони та комп'ютери, які вони використовували для поширення забороненого контенту;

зареєстрували кримінальне провадження за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Їм загрожує до 8 років тюрми.

Артем Дехтяренко розповів про викриття блогерів та заблоковані онлайн-камери: дивіться відео