СБУ закликали заборонити в'їзд російським артистам, які скоро мають виступати у Києві

До СБУ надіслали звернення з проханням заборонити в'їзд трьом артистам з Росії. Йдеться про Басту, Ірину Круг і Йолку, які відвідували Крим.

Відповідне прохання надіслав Кримськотатарський Ресурсний Центр до голови СБУ Івана Баканова. У всіх трьох артистів на жовтень і грудень заплановані виступи у Києві.

Тим часом Гастролерка Світлана Лобода знову приїхала в Україну: фотофакт

У полі зору Баста, Йолка і Ірина Круг

Відомо, що Ірина Круг та Баста, порушуючи українське законодавство, відвідували окупований Крим, де виступали з концертами. У ресурсному центрі відзначають, що Ёлка, хоч і не влаштовувала концерт, проте все одно могла перебувати у Криму під час російського фестивалю. Відтак до Баканова звертаються із проханням перевірити цю інформацію.

Просимо Вас перевірити інформацію щодо незаконного відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя громадянами Російської Федерації Іриною Воробйовою та Єлизаветою Іванців та, в разі виявлення порушень українського законодавства, застосувати обмежувальні заходи щодо них,

– просять у листі.

КРЦ запропонував повторно обмежити в'їзд в Україну Василеві Вакуленку, відомому як Баста. Там відзначили, що останній його візит до України в 2021 році викликали великий суспільний резонанс.

Російські гастролери в Україні: останні концерти

Одним з перших скандалів став виступ російського репера Басти, який відвідував Крим. Його заборона на в'їзд до України закінчилася, відтак він дав концерти у Криму та Одеси. Попри протести та заклики активістів бойкотувати заходи, вони все ж мали аншлаг.

14 серпня в нічному клубі Одеси виступила Світлана Лобода. Співачка, яка відома своїми гастролями в Росії, вперше за 7 років дала сольний концерт в Україні.

Також вперше за 7 років в Україні виступила скандальна Ані Лорак. Та також співала в одному з нічних клубів Одеси.

5 вересня у Києві виступила скандальна російська реперка Інстасамка. Їй не заборонений в'їзд в Україну, втім вона відома своєю неадекватною поведінкою.

Моргенштерн збирався виступити із кількома концертами у різних містах України. Втім, СБУ внесла його у "чорний список" і заборонила в'їзд.