Ворог готовий до провокацій, – СБУ попередила українців про небезпеку перед Великоднем

У СБУ закликали українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Нагадують, що ворог підступний.

Окупанти можуть влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього Росія намагається застосовувати різноманітні інструменти, а особливу увагу приділяє релігійній тематиці.

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Що просять українців

Напередодні свят обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги;

без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великодніх кошиків;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації.

У СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua. Інформація конфіденційна, її ретельно перевіряють.

Окремо наголосили, що СБУ докладає зусиль, щоб нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище. Спецслужба спирається на закони, інтереси держави та свідому та патріотичну позицію громадян.

Дивіться звернення СБУ:

Чи є загрози на Великдень

В ОК "Південь" попередили, що Росія може завдати нових масованих атак по Україні на Великдень. Запас "Калібрів" у росіян невеликий, але ігнорувати тривогу не варто.

Корабельне угруповання в Чорному морі складається з 9 одиниць. Там є підводний ракетоносій із чотирма ракетами "Калібр". Він продовжує своє чергування уже протягом кількох днів.