"Ексрегіонал" наводив авіабомби ворога на Сумщину: СБУ затримала агента фсб

Служба безпеки України затримала на Сумщині чоловіка, який намагався встановити точні координати військового об'єкта ЗСУ. Зрадник намагався скоригувати по ньому авіаудар російських військ.

Агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території Сумщини, затримали "на гарячому".

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Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об'єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар,

– ідеться у повідомленні СБУ.

Зазначають, що у ході затримання у зловмисника вилучили мобільний телефон, з якого він намагався відправити росіянам фото та геолокацію потенційної "цілі".

"Завдяки оперативному реагуванню Служба безпеки зірвала спробу російської спецслужби отримати агентурний "звіт" та використати його для підготовки повітряних атак", – додають у пресслужбі.

Агентом виявився екс-регіонал

Крім того, в СБУ повідомили, що затриманим виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої Партії регіонів.

Після деокупації Сумщини його завербували кадрові співробітники фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

"До уваги" російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим,

– додають в СБУ



Затримали російського агента-"ексрегіонала" / Фото СБУ

Зрадник "здавав" військові об'єкти

Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

СБУ знайде кожного зрадника